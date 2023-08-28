Как выглядит тайный сын Валерии: похож на голливудскую звезду

Поп-звезда Валерия является матерью троих детей. Дочь и двух сыновей артистка родила в продюсером браке с Александром Шульгиным. Старший наследник певицы не любит светиться на публике, но недавно он сделал исключение.

В честь 29-летия сына артистка поделилась совместным снимком с отпрыском. Милое фото Валерия сопроводила трогательным поздравлением:

«Старший сын — это звучит гордо! Темочка мой, с Днем рождения!»

Подписчики певицы сравнили Артемия с голливудской звездой: у Шульгина-младшего ослепительная белоснежная улыбка, которой позавидовал бы сам ДиКаприо.

Сын Валерии уже давно живет в Швейцарии, где успешно строит карьеру в сфере бизнес-менеджмента. Также у Артемия есть образование звукорежиссера. Шульгин-младший женат на россиянке Наталье Коренной, с которой он вместе еще со времен учебы.

Дочь Валерии Анна, как и мать, связала свою жизнь с музыкой. Младший сын Арсений занимается предпринимательством и блогингом. Он женат и воспитывает дочь.