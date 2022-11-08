Как выглядит «тайный» сын Газманова: кое-что в его лице вас несказанно удивит

Олег Газманов стал мужем Марины Муравьевой в 2003 году. К этому времени избранница музыканта уже развелась с Вячеславом Мавроди и воспитывала от него сына Филиппа, которого артист усыновил сразу же после их свадьбы.

Газманов посвящал много времени сыну своей супруги, несмотря на то что он не был его родным ребенком. Он привил пасынку любовь к спорту и отправил учиться в элитную гимназию, а после — в Швейцарию. Как отмечал сам Филипп, в то время ему необходимо было как можно быстрее начать зарабатывать на жизнь самостоятельно, поэтому он, как только вернулся в Москву, создал специальное приложение для дальнобойщиков и теперь активно развивает свой бизнес.

«После окончания колледжа для меня было очень важно сразу начать обеспечивать себя самостоятельно», — рассказывал наследник артиста.

Газманов старается держать своего усыновленного сына в тайне и редко делится совместными снимками. Однако внимательные поклонники отмечают, как сильно Филипп похож на своего звездного отца, несмотря на то что у них нет кровного родства.