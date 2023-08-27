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Как выглядит та, из-за которой Цискаридзе живет холостяком: не простил спустя годы

27 августа 2023 15:45
Как выглядит та, из-за которой Цискаридзе живет холостяком: не простил спустя годы

Это стало главной болью артиста.

Прославленный балетмейстер Николай Цискаридзе, как известно, так и не обзавелся семьей. В этом виновата одна женщина, которую артист не простил по сей день.

Речь идет о двоюродной сестре Цискаридзе Веронике Ицкович, которая тоже является танцовщицей. У Николая и его родственницы уже много лет натянутые отношения, а причина кроется в ее муже.

Ицкович давно замужем за известным хореографом Егором Дружининым, к которому Цискаридзе сразу отнесся настороженно. Артист балета не одобрил выбор любимой сестры и долго не мог смириться с присутствием другого мужчины в ее жизни. Вот как Николай охарактеризовал своего нового родственника: «Жутко кучерявое создание».

До сих пор Цискаридзе не может видеть их вместе. Балетмейстер называет союз Ники и Егора антирекламой брака и однажды признался, что они стали виновниками его холостяцкой жизни. При этом артист не перестает любить сестру, как и 30 лет назад, и проводит с ней много времени.

Как выглядит та, из-за которой Цискаридзе живет холостяком: не простил спустя годы
Фото: Legion-Media, соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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