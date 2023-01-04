Как выглядит сын Барбры Стрейзанд, которого упекли в интернат: такого красавца вы не ожидали увидеть

У голливудской дивы Барбры Стрейзанд были многочисленные романы с известными мужчинами. Лиам Нисон, Ричард Гир, Джон Войт, Клинт Иствуд, Джеймс Бролин, Пьер Эллиот Трюдо — это далеко не полный список ее возлюбленных. А вот матерью Барбра стала лишь однажды: в 1967 году она родила сына Джейсона от первого мужа Эллиота Гулда.

Пополнение в семье не принесло молодой актрисе счастья, напротив, она впала в ужас. Стрейзанд настолько боялась стать плохой матерью, что отдала мальчика учиться в интернат. Актриса активно снималась и не желала тратить время на воспитание ребенка. Все это привело к тому, что теплых отношений с сыном Барбре построить не удалось.

Около 20 лет они вообще не общались, Стрейзанд даже проигнорировала свадьбу своего наследника. А Джейсон одно время грозился написать мемуары о редких визитах строгой и деспотичной матери в детстве. Сейчас Гулду уже 55 лет, в его внешности причудливым образом смешались гены родителей, что сделало его очень привлекательным мужчиной. Он снялся в нескольких картинах и сосредоточился на режиссуре и написании сценариев.