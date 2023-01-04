Как выглядит старший сын-пулеметчик Бледанс, который шокировал страну (фото)

В течение 17 лет Эвелина Бледанс была супругой предпринимателя Дмитрия, в браке с которым родился сын Николай. Артиста старалась уделять внимание наследнику и посвящала ему все свое свободное время, но после расставания родителей он решил жить с отцом и уехал в Израиль.

Долгое время Николай не общался с матерью. Известно, что он служил в израильской армии пулеметчиком и увлекся музыкой. И лишь несколько лет назад в социальных сетях артистки начали появляться снимки с сыном, из-за чего фанаты поняли, что родственникам удалось наладить общение.

Как оказалось, Николай вырос любителем эпатажного стиля. Судя по фотографиям, он регулярно меняет свой имидж, чем нередко шокирует пользователей Сети. Например, его можно увидеть с ярко-зеленым ирокезом или дредами.

Со временем же образы сына Бледанс стали спокойнее. В недавней публикации артистки можно увидеть, что парень решил полностью сбрить свои волосы. Однако многие уверены, что в ближайшее время 28-летний Николай вновь вернется к ярким нарядам.