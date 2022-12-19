Как выглядит старшая сестра Бурака Озчивита: при виде нее ахнет любой (фото)

Бурак Озчивит уже превратился не только в турецкую звезду, но и в мирового секс-символа. За его соцсетями следят миллионы подписчиков, тщательно осматривающие каждый новый снимок. Актер не любит раскрывать личную жизнь, поэтому чаще всего делится кадрами с фотосессий или съемок. Вот почему его фото с незнакомкой вызвало бурю негодования в комментариях: подписчики даже предположили, что Бурак закрутил роман и ушел от жены Фахрие Эвджен.

Но, как выяснилось, рядом с Озчивитом позировала его старшая сестра Бурджун. Женщина на 5 лет старше брата, но так на него похожа, что складывается ощущение, будто они близнецы. Бурджун обладает такой же яркой и притягательной внешностью, никого не оставляющей равнодушным. Она является моделью и выступает лицом нескольких брендов одежды. Кроме того, Бурджун — известный в Турции благотворитель, она поддерживает Стамбульский фонд борьбы с раком.

В прошлом женщина была замужем, но брак распался. Теперь она в одиночку воспитывает маленькую дочку. Свободное время Бурджун, как и ее брат, обожает проводить на природе и у водоемов.