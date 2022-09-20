Как выглядит современная Надя из фильма «Любовь и голуби»: Гурченко подавилась бы от зависти
От такой жены герой Михайлова не ушел бы к любовнице.
Надя из фильма «Любовь и голуби» стала примером советской женщины, на которой держался весь быт. Пока муж был увлечен общением с друзьями и разведением голубей, она успевала и содержать в порядке хозяйство, и работать, и присматривать за детьми. Про уход за собой Надя забыла: только в финале фильма, чтобы вновь заинтересовать мужа, она выбирает красивые наряды и начинает пользоваться косметикой.
А в Сети уже предположили, как могла бы выглядеть героиня Нины Дорошиной, если бы в кадре использовался фотошоп. Надежда лишилась мимических морщин на лбу и носогубных складок, ее губы стали четче и пухлее, брови — гуще, а большие глаза подчеркнуты умелым макияжем. Пользователи предположили, что от такой жены герой Михайлова не ушел бы к любовнице, поэтому у Гурченко не было бы шансов на курортный роман.
Однако с этим мнением согласились не все комментаторы. Некоторые из них предположили, что такой образ нужен был Дорошиной для фильма, ведь в жизни она была довольно красивой женщиной.
«Убита индивидуальность», «Шикарна и без фотошопа», «У Надюхи не осталось бы времени на детей, мужа и домашнее хозяйство, если находиться при полном параде в деревне», «Лишний раз убеждаешься, что идеальные черты лица не самое важное», — отметили пользователи.