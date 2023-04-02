Как выглядит сейчас Вика из «Закрытой школы»: из студентки во взрослую женщину

Одним из первых проектов в карьере Татьяны Космачевой стал сериал «Закрытая школа», в котором она исполнила роль целеустремленной студентки Вики Кузнецовой. Мистический проект привлек внимание зрителей к артистке, которая продолжила развивать свою карьеру и покорять отечественный шоу-бизнес.

За прошедшие годы она снялась во множестве фильмов и сериалов. Среди ее работ можно выделить мелодраму «Мамы», сериал «Зорге» и российско-швейцарский мультфильм «Чик-Чирик». Все картины были высоко оценены как критиками, так и зрителями.

Новостями о своей жизни Татьяна делится в социальных сетях, за которыми следят тысячи ее фанатов. Как уверены поклонники, прошедшие годы заметно сказались на внешности артистки, но ее улыбка осталась неизменной. 38-летняя звезда экрана выглядит на свой возраст, но в ней по-прежнему узнается Вика Кузнецова, пытающаяся решить мистические загадки загородной школы.