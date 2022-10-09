Как выглядит сестра Ротару: отличить одну от другой невозможно

Сестры оказались похожи во всем — и во внешности, и в любви, и в жизни.

Аурика Ротару всю свою жизнь была в тени своей старшей сестры Софии, даже несмотря на то, что в советское время и сама была довольно популярной и востребованной певицей. Они всегда были похожи во всем, включая внешность. Чтобы их не путали, Аурика Михайловна даже вынуждена была перекраситься в блондинку.

Очень похожим оказалось и их отношение к собственным мужьям. Как однажды рассказала Аурика журналистам, ее, как и сестру, можно назвать однолюбом. Когда в 2002 году скончался муж Софии Ротару Анатолий Евдокименко, именно сестра и сын Руслан уговорили народную артистку не бросать сцену и влюбленных в певицу поклонников.

Через три года ситуация повторилась зеркально: после того как умер супруг Аурики, с которым она прожила больше 20 лет, именно София Ротару взяла на себя все тяготы ухода за сестрой. Она жила в ее доме и едва ли не силой заставляла есть, одеваться и делать самые простые вещи. Позже София просто взяла сестру с собой на гастроли, и это стало для младшей Ротару истинным спасением.

63-летняя Аурика Михайловна до сих пор остается рядом со своей знаменитой сестрой и готова разделить с ней все ее радости и горести. Так было всю их жизнь.