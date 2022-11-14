Как выглядит самая высокая девушка в мире: ее фото вызовет искреннюю жалость

Румейса Гельги прославилась на весь мир из-за своего роста. Дело в том, что к 25 годам девушка уже достигла отметки в 215 сантиметров, что стало абсолютным рекордом среди женщин во всем мире. Вызвана такая аномалия редким генетическим заболеванием — синдромом Уивера.

Эта особенность стала наказанием для Румейсы. С ранних лет она регулярно оказывается на хирургическом столе: ей делали операции из-за сколиоза, а также врожденного порока сердца. Передвигается же она преимущественно с помощью инвалидного кресла.

Как рассказала сама Гельги, несмотря на проблемы, она старается не отчаиваться и жить полноценной жизнью. Не так давно она отправилась в путешествие из своей родной Турции в США, что стало для нее первым полетом на самолете, а в скором времени девушка намерена полететь в Европу. Во время поездки Румейса не только изучила природу и достопримечательности страны, но и посетила корпорацию Apple, ведь мечтает связать свою жизнь с технологиями. По ее словам, она хочет помогать людям с таким же заболеванием и привлекать внимание публики к этой проблеме.