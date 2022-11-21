Как выглядит самая темнокожая модель на планете: глазам не поверите (фото)

Ньяким Гатвеч признана самой темнокожей моделью. Когда-то ей предлагали отбелить тело, но она сделала свою особенность главной «изюминкой».

Гатвеч появилась на свет в Эфиопии. Семье приходилось непросто из-за постоянных вооруженных конфликтов в стране. Когда девушке исполнилось 14 лет, она с родителями перебралась в США.

Из-за редкого цвета кожи Ньяким нередко подвергалась нападкам одноклассников, ведь расизм так и не изжил себя до конца. Но Гатвеч всегда находила силы не вестись на провокации. К тому же, она получала огромную поддержку родных, что помогало ей справляться с комплексами.

Ньяким решила стать моделью и доказать всем, что ее красота ничем не уступает классической. Действительно, фотографы обожают снимать модель при разном свете и ракурсе, выгодно подчеркивая уникальный оттенок кожи.

Несмотря на популярность и признание в модельном бизнесе, Гатвеч часто получает от пользователей Сети гневные комментарии. Но она предпочитает игнорировать хейтеров. Гатвеч называет себя «королевой тьмы и ночи» и «самой элегантностью», и ее уверенностью можно только восхититься.