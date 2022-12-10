Как выглядит самая сексуальная ведущая прогноза погоды, которая покорила мужчин со всего мира (пикантное фото)
Горячий прогноз погоды.
Мексиканских мужчин можно смело называть счастливчиками, ведь на местном телевидении обычный прогноз погоды ведет обворожительной Янет Гарсия.
Ведущая с 15 лет занималась своей модельной карьерой и при этом не забывала про образование. Девушка отучилась на журналиста, и сразу после получения диплома её позвали работать на один из мексиканских телеканалов. Поскольку Янет — обладательница роскошных бедер, стилисты всячески старались это подчеркнуть и предлагали ей обтягивающие наряды.
Прогноз погоды с такой эффектной женщиной сразу повысил рейтинг канала, а телеведущей обеспечил известность и поклонников по всему миру.
Помимо прочего, Янет продвигает собственный бренд купальников и нижнего белья. С такой шикарной фигурой девушка может самостоятельно рекламировать свой товар, и он обязательно будет иметь спрос.