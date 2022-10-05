Как выглядит самая богатая кошка в мире: на ее счету миллионы долларов

Домашний питомец ни в чем себе не отказывает.

Знаменитый дизайнер Карл Лагерфельд обеспечил не только себя огромным состоянием, но и дал работу своей кошке Шупетт. Теперь домашний питомец дизайнера считается одним из самых богатых в мире, он даже претендовал на наследство своего хозяина.

За время жизни Лагерфельд трепетно заботился о своей кошке. Он не только предоставил ей идеальные условия для жизни, но и обеспечил работой. Например, она снималась для бренда косметики Shu Uemura, автомобилей Opel и даже красовалась на обложках Vogue и Madame Figaro. Дизайнер всегда старался добиться для нее повышенного гонорара, поэтому за годы своей карьеры Шупетт заработала 3 млн долларов, которые теперь хранятся на ее собственном счете.

Еще при жизни модельер планировал завещать все свое имущество именно кошке. Однако законы Франции запрещают подобное, поэтому знаменитость отказался от своей идеи.

Сейчас кошка живет в парижской квартире дизайнера. У нее есть опекун: эту роль на себя взяла экономка дизайнера Франсуаза Касоте. Делами Шупетт распоряжается собственный рекламный агент. Именно он находит для кошки новые контракты и договаривается об условиях.

О жизни самой богатой кошки в мире можно узнать из ее социальных сетей. Их ведут агенты из компании «Мой питомец», которые публикуют фотографии из жизни питомца.