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Как выглядит самая богатая кошка в мире: на ее счету миллионы долларов

5 октября 2022 17:00
Как выглядит самая богатая кошка в мире: на ее счету миллионы долларов

Домашний питомец ни в чем себе не отказывает.

Знаменитый дизайнер Карл Лагерфельд обеспечил не только себя огромным состоянием, но и дал работу своей кошке Шупетт. Теперь домашний питомец дизайнера считается одним из самых богатых в мире, он даже претендовал на наследство своего хозяина.

За время жизни Лагерфельд трепетно заботился о своей кошке. Он не только предоставил ей идеальные условия для жизни, но и обеспечил работой. Например, она снималась для бренда косметики Shu Uemura, автомобилей Opel и даже красовалась на обложках Vogue и Madame Figaro. Дизайнер всегда старался добиться для нее повышенного гонорара, поэтому за годы своей карьеры Шупетт заработала 3 млн долларов, которые теперь хранятся на ее собственном счете.

Как выглядит самая богатая кошка в мире: на ее счету миллионы долларов

Еще при жизни модельер планировал завещать все свое имущество именно кошке. Однако законы Франции запрещают подобное, поэтому знаменитость отказался от своей идеи.

Сейчас кошка живет в парижской квартире дизайнера. У нее есть опекун: эту роль на себя взяла экономка дизайнера Франсуаза Касоте. Делами Шупетт распоряжается собственный рекламный агент. Именно он находит для кошки новые контракты и договаривается об условиях.

О жизни самой богатой кошки в мире можно узнать из ее социальных сетей. Их ведут агенты из компании «Мой питомец», которые публикуют фотографии из жизни питомца.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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