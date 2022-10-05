Как выглядит пухлощекий мальчик из «Ералаша»: его преображение восхищает

Глеб Бауэр прославился еще в молодости, когда появился в киножурнале «Ералаш». Там артист играл пухлого мальчика со светлыми длинными волосами и именно в этом амплуа запомнился зрителям. Однако со временем внешность артиста заметно изменилась, поэтому теперь далеко не все поклонники узнают его.

После завершения съемок в «Ералаше» Бауэр еще некоторое время продолжал заниматься кинематографом. Артиста можно увидеть в фильме «Учитель в законе» или в криминальной драме «Доки». При этом последние годы он занят исключительно своими аккаунтами в социальных сетях, работает гидом и проводит экскурсии по интересным местам Санкт-Петербурга.

О своей жизни Бауэр рассказывает фанатам в блоге. Он регулярно делится снимками, на которых можно заметить, как сильно изменилась внешность артиста: Бауэр избавился от лишнего веса и отпустил густую бороду. В комментариях удивленные пользователи Сети признаются, что далеко не сразу узнают во взрослом мужчине того самого мальчишку из киножурнала.