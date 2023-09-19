Как выглядит мальчик, которого ведущая «ДНК» Казючиц усыновила в 24 года

Многим женщинам тяжело принять детей своих возлюбленных от предыдущих браков. Но Анна Казючиц стала исключением из этого правила. Молодая актриса смогла заменить маму осиротевшему сыну Егора Грамматикова.

С известным режиссером артистка познакомилась в далеком 2001 году. Тогда будущие супруги не прониклись симпатией друг другу — их сердца были заняты. Лед тронулся после развода Грамматикова с женой Ликой Добрянской, с которой остался и сын Илья. В начале отношений на пару свалилось серьезное испытание: экс-супруга постановщица тяжело заболела.

После смерти Добрянской 24-летняя Казючиц усыновила мальчика. В 2015 году у супругов родился второй сын, но сама актриса не разделяет приемного и родного ребенка, считая, что у нее двое детей. Сейчас Илья уже вырос и превратился в привлекательного молодого человека, но парень не забывает о своей любимой мачехе.