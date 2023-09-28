Как выглядит особенная дочь, содержание которой Бондарчук взвалил на плечи бывшей жены

Семейство Бондарчуков огорошило общественность новостью: бывшие супруги встретятся в суде. Светлана Бондарчук подала иск о разделе совместно нажитого имущества с экс-избранником. Поклонники звезд гадают, почему женщина спохватилась семь лет спустя после разрыва.

Некоторые предполагают, что дело в совместной дочери пары. Варвара появилась на свет в 1999 году. Девочка родилась с особенностями: у нее два диагноза — аутизм и ДЦП. Долгих 13 лет родители скрывали существование особенной дочери, пока не решились рассказать публике все правду.

Мама и папа всегда стремились дать Варваре все самое лучшее.

У малышки были прекрасные педагоги, много лет она провела в специализированном пансионате за границей. Возможно, Бондарчук прекратил финансирование своей дочурки, поэтому ее родительница озаботилась будущим наследницы и пошла в суд.