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Как выглядит особенная дочь, содержание которой Бондарчук взвалил на плечи бывшей жены

28 сентября 2023 17:00
Как выглядит особенная дочь, содержание которой Бондарчук взвалил на плечи бывшей жены

Для комфортной жизни девушке нужны солидные суммы.

Семейство Бондарчуков огорошило общественность новостью: бывшие супруги встретятся в суде. Светлана Бондарчук подала иск о разделе совместно нажитого имущества с экс-избранником. Поклонники звезд гадают, почему женщина спохватилась семь лет спустя после разрыва.

Некоторые предполагают, что дело в совместной дочери пары. Варвара появилась на свет в 1999 году. Девочка родилась с особенностями: у нее два диагноза — аутизм и ДЦП. Долгих 13 лет родители скрывали существование особенной дочери, пока не решились рассказать публике все правду.

Мама и папа всегда стремились дать Варваре все самое лучшее.

У малышки были прекрасные педагоги, много лет она провела в специализированном пансионате за границей. Возможно, Бондарчук прекратил финансирование своей дочурки, поэтому ее родительница озаботилась будущим наследницы и пошла в суд.

Как выглядит особенная дочь, содержание которой Бондарчук взвалил на плечи бывшей жены
Фото: соцсети, Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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