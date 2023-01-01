Как выглядит среднестатистический мужчина? Описание Минздрава станет пощечиной для россиян
Специалисты бьют тревогу.
Современная жизнь накладывает свой отпечаток на жизнь людей. При этом, как уверены эксперты, больше всего она сказывается на мужчинах, которые теперь в редких случаях могут похвастаться хорошим здоровьем.
По словам главного специалиста Минздрава РФ по репродуктивному здоровью Олега Аполихина, многие факторы окружающего мира весьма негативно сказываются на мужчинах нашей страны. И из-за этого представители сильного пола уже далеко не такие здоровые, как еще несколько поколений назад.
«Сегодняшний мужчина: фастфуд, алкоголь, курение, большое количество фармпродукции, сидячий образ жизни, стресс и экология», — заявил эксперт.
Из-за этого, по мнению Аполихина, мужчины начинают страдать от лишнего веса, а это приводит к уменьшению тестостерона в крови. А отсутствие этого гормона становится причиной депрессии, от которой в итоге страдают многие представители сильного пола. Они оказываются недовольны не только собой, но и жизнью в стране, близкими и всем вокруг. И со временем они начинают злоупотреблять алкоголем, что в свою очередь разрушает семьи.
«У него все плохо: политики плохие, власть плохая и, наконец, жена... И таких мужчин в обществе много», — уверен врач.