Как выглядит облитая кислотой модель после 40 операций: честное фото

Кэти Пайпер была моделью и красовалась на обложках глянцевых журналов. Она могла бы покорить модные подиумы всего мира, но одна встреча перевернула жизнь девушки. Кэти встретила борца Дэнни Линча. Сначала он показался ей приятным парнем, поэтому она согласилась поехать с ним в поездку на выходные.

К сожалению, прекрасный принц оказался настоящим уголовником.

В поездке он принудил девушку к близости, а после стал угрожать убийством, если она проговорится. Через несколько дней он позвал ее на встречу, чтобы якобы извиниться. Но когда Кэти пришла в назначенное место, то сообщник Линча облил ее серной кислотой.

Почти две недели девушка пробыла в коме, а от ее лица не осталось живого места. Она ослепла на один глаз, потеряла веки и нос. Врачи провели больше 40 операций, пересадили девушке искусственную кожу и восстановили ее лицо. Трагедия не сломила Кэти — сегодня она помогает женщинам, пострадавшим от насилия, и даже снова выходит на подиум на благотворительных показах. Несколько лет назад девушка вышла замуж за обычного плотника и родила ему дочь.

Линч получил за свое преступление два пожизненных срока, но Кэти все равно не может спокойно вспоминать о нем. В обычной жизни она скрывает шрамы от ожогов под обильным макияжем, и только без него можно увидеть, как сильно девушка пострадала.