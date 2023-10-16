Как выглядит мужчина, воспитавший сына Королевой: она от него без ума, и это не Тарзан

Когда-то Наташа Королева выпускала хит за хитом. Ее песни «Желтые тюльпаны», «Маленькая страна», «Синие лебеди» знала вся страна. Однако сейчас 50-летняя исполнительница предпочитает привлекать к себе внимание не творчеством, а бурной личной жизнью. В Сети ползут слухи о скором разрыве с Тарзаном.

Сама Королева разлад в семье отрицает, но внимательные поклонники обнаружили зацепку, указывающую на потенциальный развод. Недавно звезда поделилась в соцсетях снимком серьезного мужчины в костюме и подписала:

«Лучший!»

Правда, вскоре выяснилось, что на фото психолог, с которым пара работает не один год.

Наташа Королева написала множество комплиментов в адрес специалиста. По признанию певицы, Валерий сильно помог ей в воспитании Архипа. Психолог дал семье множество дельных советов о том, как подходить к учебе и общаться с педагогами, а также другие важные рекомендации.