Как выглядит мужчина, озвучивший султана в «Великолепном веке»: главный фрик из сериалов про «ментов»

Тот случай, когда голос совершенно не ассоциируется с лицом.

Закадровым голосом султана Сулеймана в «Великолепном веке» стал не актер дубляжа, что является редкостью для долгих проектов. Персонажа озвучил актер Михаил Жонин.

Артист впервые явил лицо зрителю в 2002 году. Правда, удостоился лишь эпизодической роли в сериале «Кукла». Все нулевые Жонин то и дело мелькал в коротких и незапоминающихся ролях в телевизионных шоу и проектах. Как правило, играл бандитов. Но не характерных, а эпизодических, «серых» и незаметных. Иногда доводилось быть на обратной стороне — попадались следователи. Но почти всегда это были эпизодические роли.

И лишь с выходом на российские экраны сериала «Великолепный век» карьера артиста пошла в гору. Правда, сыграть не удалось, но он получил долгий контракт на голос султана Сулеймана.

Участие в озвучивании «Великолепного века» стало для Жонина двойным джекпотом. Он встретил свою будущую жену Юлию Перенчук, а она озвучивала Роксолану. Перенчук быстро ответила взаимностью на ухаживания «Сулеймана», и пара сыграла свадьбу не только в сериале, но и в жизни.