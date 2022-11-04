Как выглядит мать Миллы Йовович: зрители видели ее в советском хите (фото)

Советские и российские зрители не раз видели, в кого Милла Йовович пошла красотой, ведь ее мать сыграла в картине «Тени исчезают в полдень». Телесериал завоевал огромную любовь во всем СССР. Лента стала отличной стартовой площадкой для молодых и талантливых актеров. Юная Галина Логинова воспользовалась шансом, однако в отличие от именитой дочери достичь карьерных высот ей не удалось.

Мать будущей голливудской звезды училась во ВГИКе. После второстепенной роли в «Тени исчезают в полдень» Логинова сыграла Беатриче в экранизации одноименной пьесы «Много шума из ничего». Ее партнером по фильму стал небезызвестный Константин Райкин.

В начале 70-х, когда Логинова уже заработала популярность, состоялась ее судьбоносная встреча с югославским доктором Богданом Йововичем. Они поженились, а через год у пары появилась дочь Милица, известная сегодня всему миру как Милла Йовович.

Карьера Логиновой пошла по наклонной, ведь брак с иностранцем сильно ударил по ее репутации. В начале 80-х актриса с семьей эмигрировала в США. Сегодня она работает личным агентом своей дочери.