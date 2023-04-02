Как выглядит Лера из «Ранеток» спустя годы: народ в ужасе (фото)

Лера Козлова прославилась в юности, став солисткой группы «Ранетки» и исполнив главную роль в сериале, посвященном коллективу. Долгие годы знаменитость была кумиром молодежи, однако не так давно неожиданно пропала с экранов.

Как оказалось, после распада группы певица пыталась заниматься сольной карьерой, а также представила публике несколько проектов с другими бывшими «ранетками». Однако ее новые начинания не пользовались успехом, поэтому она решила отказаться от творчества и переехала в Севастополь за своим возлюбленным Антоном.

О своей жизни Лера Ранетка рассказывает в социальных сетях, где за ней следят свыше 350 тысяч подписчиков. Артистка регулярно делится своими снимками, которые никогда не оставляют без внимания фанаты. Например, не так давно она поделилась кадром, сделанным на пляже, который шокировал фанатов. Как с удивлением отмечают пользователи Сети, за прошедшие годы артистка совершенно не изменилась и выглядит как во времена «Ранеток».