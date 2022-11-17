Как выглядит китайская Ким Кардашьян: ее внешность разорвет все шаблоны

Анджела Енг, более известная как Анджела Бейби, является одной из главных знаменитостей Китая. Всего лишь за несколько лет она смогла завоевать сердца миллионов поклонников по всему миру и даже получила прозвище китайская Ким Кардашьян. Однако китайская знаменитость совсем не похожа на скандальную американку.

Дело в том, что Анджела отличается модельной внешностью и худобой. Она признается, что никогда не делала никаких пластических операций, а несколько лет назад даже запускала специальное реалити-шоу, в котором несколько экспертов искали следы вмешательства хирургов, но так ничего и не нашли. Знаменитость совсем не стремится соответствовать американским стандартам красоты, перекраивая свою внешность, и делает акцент на естественность, что заметно даже в ее образах: Анджела предпочитает аккуратный макияж и лаконичные наряды.

С Ким Кардашьян же ее роднит только стремительный успех. За весьма короткие сроки 33-летняя знаменитость добилась мировой славы, поэтому теперь о ней, как и о бывшей супруге Канье Уэста, говорит весь мир.