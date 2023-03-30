Как выглядит исполнительница хита «Алмаз» Алиса Мон спустя 25 лет: глаз не отвести

Алиса Мон прославилась на всю страну еще в 80-х, исполнив композиции «Подорожник» и «Алмаз». С того времени артистка покоряла хит-парады и завоевывала сердца слушателей, но в середине нулевых неожиданно пропала со сцены.

Как выяснилось, Алиса отказалась от музыкальной карьеры из-за нескольких неудачных контрактов с продюсерами. Невыгодные условия сотрудничества заставили ее перестать петь и сконцентрироваться на своей семье.

Сегодня певица живет в центре столицы и старается вернуться на большую сцену. Изредка она выступает в музыкальных шоу, а не так давно появилась в ностальгическом проекте «Звезды на час», где рассказала о своей судьбе.

Преданные поклонники не оставили без внимания неожиданное появление Мон на экранах. Обсуждая выпуск, они отметили, как эффектно выглядит 58-летняя артистка, которая до сих пор удивляет слушателей харизмой и красотой.