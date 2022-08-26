Как выглядит и чем занимается отмотавшая тюремный срок звезда «Дома-2» Анастасия Дашко

Анастасия блистала на проекте «Дом-2» больше 3 лет начиная с 2004 года. Зрители запомнили ее как довольно эксцентричную особу, часто срывающуюся на истерики и скандалы. Зато в любви она оказалась постоянна: Анастасия почти сразу образовала пару с мулатом Сэмом Селезневым. Правда, поговаривали, что романтический интерес участники реалити друг к другу испытывали лишь поначалу, а дальше их держала вместе корыстная выгода. В 2008 году на проекте разыгрывался ценный приз — квартира в столице. Победителей должны были определить зрители. И по итогам голосования пара Анастасии и Сэма победила с большим отрывом. Но новоселье они отметить не успели.

Организаторы усомнились в победе Дашко и выяснили, что она «накрутила» голоса — это обошлось ей в 160 тысяч рублей. Выигрыш аннулировали, и в том же 2008 году предприимчивую девушку с позором выгнали с «телестройки». Это оказалось не последней махинацией в жизни Анастасии.

В 2011 году Дашко арестовали за мошенничество. Выяснилось, что она предоставляла услуги предпринимателям по продаже железобетонных блоков. Правда, товар от Анастасии бизнесмены так и не получали: после перечисления задатка она переставала выходить на связь. Суд нашел 11 подобных дел, а сумма нечестного заработка Дашко превысила 3 млн рублей, не считая морального ущерба. Ее мама уверяла, что в аферу девушку втянул бойфренд, но Анастасия взяла всю вину на себя. Ей назначили срок — 3 года колонии. Дашко надеялась на «условный» приговор, ведь к тому моменту она уже выплатила ущерб потерпевшим.

В тюрьме ее поддерживал новый возлюбленный: кикбоксеру Константину Кулешову давно нравилась Анастасия, но он не решался проявить интерес. У них завязалось общение, которое они продолжили и после освобождения Дашко. В 2017 году пара сыграла свадьбу.

Сейчас 39-летняя Анастасия позиционирует себя в соцсетях как коуч, мотивирующий клиентов на новые свершения и решение проблем. Внешне она мало изменилась со времен «Дома-2»: блондинка держит себя в форме. Дашко по-прежнему замужем за Константином, вместе они воспитывают двух сыновей — 6-летнего Клима и 3-летнего Луку.