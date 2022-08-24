Как выглядит и чем занимается Гусев из легендарного советского кино «Приключения Электроника»

Рыжего хулигана Максима Гусева помнят все зрители «Приключений Электроника». 15-летний подросток Василий Скромный был на голову выше остальных ребят и казался значительно старше. В кино он попал случайно. Когда создатели картины проводили пробы в одесских школах, мальчик буквально сам прыгнул им в руки — он катился по перилам и столкнулся с одним из помощников режиссера. А тот как раз искал непослушного шалопая на роль Гусева.

Съемки в ленте дались Скромному легко. Поэтому он с радостью соглашался на другие предложения: Василий сыграл в лентах «Школа», «Комбаты» и других. Затем молодого человека забрали в армию. Скромный после распределения оказался в морской авиации и буквально «заболел» этой сферой. После дембеля Василий поступил в мореходное училище, позабыв о мечтах стать профессиональным актером.

Сейчас Скромному 57 лет, поэтому узнать в пожилом мужчине конопатого Гуся можно только по выражению глаз и все таким же ярко-рыжим волосам. На суднах он обошел весь мир: от Латинской Америки до Австралии. Известно, что Скромный давно женат, но есть ли у него дети, не сообщается.