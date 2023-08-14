Как выглядит голова разбившейся в ДТП Лады Дэнс: тайно засняли в палате

Последние несколько дней поклонники Лады Дэнс внимательно следят за новостями о ее состоянии. В прошедшие выходные звезда попала в жуткое ДТП. Машина, в которой ехала певица, от удара вылетела в кювет. Дэнс находилась на заднем кресле и получила серьезные травмы лица и головы.

Певицу экстренно доставили в больницу, где она провела несколько часов. После этого звезду 90-х перевели в частную клинику. Сообщается, что врачи уже сделали ей две операции на лице, а сейчас решается вопрос о том, понадобится ли Ладе Дэнс косметическая пластика.

Все это время новости о состоянии артистки сообщал лишь ее менеджер, даже с близкими она не общалась. И только на днях в Сети появились снимки самой певицы. На одном из кадров на голове Дэнс заметна окровавленная повязка. А на другом фото засняты врачебные манипуляции с лицом звезды.

Как выяснилось, певицу в палате засняли тайно. Ее концертный директор Сергей Пудовкин предположил, что фото сделали те люди, которые имеют доступ в клинику. Но сама артистка разрешения на публикацию таких снимков не давала.