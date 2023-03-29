Как выглядит Ева из «Охоты на Золушку» спустя годы: ее не узнать

Звезда сериала «Охота на золушку» Амалия Мордвинова активно меняла не только фамилии, но и мужей. А потом и вовсе бросила кино ради старшей дочери и переехала в Америку.

Людмила Парыгина — так на самом деле зовут артистку — дебютировала на сцене «Ленкома» с ролью Анны Болейн в «Королевских играх». Работа девушки, которая, впрочем, уже тогда сменила имя, была высоко оценена критиками. В кино впервые появилась в «Снах» Карена Шахназарова. Но по-настоящему знаменитой стала после роли Евы в «Охоте на Золушку».

К тому моменту актриса была замужем второй раз. От бизнесмена Александра Гольданского она родила дочь Диану. После развода артистка взяла себе новый псевдоним — Амалия&Амалия — и снова вышла замуж. Брак с финансистом Вадимом Беляевым оказался недолговечным. Актриса увлекалась духовными практиками и отправилась на Гоа. А позже переехала в США.

Там 49-летнюю Амалию знают как поэтессу. В 2016 году она выпустила сборник «Концепция райского сада». По-прежнему стройная, но постаревшая актриса рассказывает подписчикам о сухом голодании и других новшествах, способствующих, по ее мнению, просветлению.