Как выглядит Елизавета из «Адъютантов любви» спустя 20 лет: вам станет плохо

Кристина Кузьмина за годы карьеры успела сняться во множестве проектов, а больше всего прославилась ролями в «Адъютантах любви» и «Гостье из прошлого». За время карьеры она успела заслужить любовь целой армии поклонников, однако последнее время фанаты с удивлением отмечают, как сильно изменилась артистка.

Как уверены многие, перемены Кузьминой связаны с ее тяжелой личной жизнью. Артистке удалось пережить неудачный брак с режиссером Дмитрием Месхиевым, смерть новорожденного сына, многочисленные судебные разборки и даже рак груди.

Сегодня, как замечают пользователи Сети, в 43-летней артистке уже давно не узнать блистательную звезду «Адъютантов любви». Кузьмина выглядит значительно старше своих лет, а на ее лице невооруженным взглядом заметны многочисленные возрастные изменения, из-за чего она похожа на бабушку, а не на молодую женщину.

Поклонники признаются, что они не ожидали от артистки такого резкого преображения. Многие не скрывают, что внешность Кузьминой повергла их в шок, и рекомендуют знаменитости как можно быстрее обратиться к косметологам или даже к пластическим хирургам.