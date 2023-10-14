Как выглядит экс-любовница Машкова: уже жена известного режиссера и актриса номер один

Покорение шоу-бизнеса — дело непростое. Сложно построить успешную карьеру без протекции сильных мира сего. Молодые актрисы часто крутят романы с известными артистами и постановщиками, а потом получают яркие роли и выгодные контракты. Похожая история случилась и с супругой режиссера фильма «Сталинград».

Паулину Андрееву можно с уверенностью назвать роковой женщиной отечественного кино. В институте эффектная брюнетка была вместе с женатым актером Виктором Хориняком. Позже красотка переключилась на Владимира Машкова. По слухам, он находил утешение в объятиях молодой артистки во время ссоры с супругой Оксаной Шелест.

Именно благодаря Машкову Андреева попала на съемки сериала «Оттепель»: режиссер Валерий Тодоровский придумал роль специально для старлетки. Также Владимир Машков пригласил Паулину поучаствовать в эпизоде картины «Григорий Р.», в которой сам сыграл Распутина.