Как выглядит единственный сын Гурцкой, который остался без отца: взял от родителей лучшее

О единственном наследнике Дианы Гурцкой и Петра Кучеренко известно мало. Певица всегда неохотно говорила о сыне в интервью, ограничиваясь дежурными фразами про любимого ребенка и про уготованное ему светлое будущее. Поклонники же шушукались о том, что певица прячет Костю неспроста.

После трагической и безвременной смерти отца Кучеренко-младший в Сети объявился сам и сделал публичное заявление.

Благодаря смелому жесту парня дотошные фанаты наконец-то узнали, как выглядит единственный сын Дианы Гурцкой и передалось ли ему заболевание матери.

Оказалось, что подросток очень похож на папу и имеет некоторые, но не фатальные проблемы со зрением, поэтому носит очки. Костя Кучеренко обратился к поклонникам и близким с проникновенной речью об отце, чем растрогал сердца сотен тысяч фанатов.

Сын Гурцкой также отметил, что стал объектом травли и насмешек вместо поддержки в тяжелый для него и для его семьи час. Пользователи Сети тут же отметили поразительное внешнее сходство подростка с умершим отцом, а другие, как водится, разглядели в Косте черты знаменитой матери.