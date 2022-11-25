Как выглядит дочь Распутиной, запертая в интернате из-за неизлечимой болезни

Первый раз матерью Маша Распутина стала, когда ей исполнился 21 год. В браке с продюсером Владимиром Ермаковым родилась девочка, которую пара назвала Лидой. Когда дочка была еще совсем маленькой, карьера Распутиной начала активно развиваться. Ей не хватало времени на общение и воспитание Лиды. Но, несмотря на это, певица утверждала, что ее дочь выросла очень доброй и понимающей.

Проблемы возникли во взрослом возрасте. После развода родителей девушка приняла сторону отца и выступила против исполнительницы. Она появлялась в эфирах разных ток-шоу, где критиковала мать. А позже Лидия и вовсе оказалась в психиатрической клинике.

Оказалось, что по отцовской линии ей передалось заболевание. Подробности диагноза дочери Распутина не раскрывает, лишь отмечает, что она никогда не вылечится до конца, поэтому ей положена пожизненная терапия в клинике. 37-летняя Лидия теперь живет в интернате. Певица поддерживает дочь и иногда забирает к себе, но очень быстро у женщины начинаются галлюцинации, из-за чего ей снова требуется помощь медиков.