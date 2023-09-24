Как выглядит дочь, которую Ковальчук «пропихнула» в кино: с таким лицом все двери открыты

В российском кино немало актерских династий. Богатые и знаменитые родители активно помогают в продвижении своим детям. Злате, дочери Анны Ковальчук, уже 22 года. Везучая барышня снимается в «Тайнах следствия» вместе с мамой. Звездной наследнице было на роду написано блистать на экране.

Впервые Злата засветилась в сериале в момент своего рождения. Во время съемок первого сезона «Тайн следствия» Ковальчук была беременна, и продюсеры решили сделать из родов актрисы одну из сцен для картины. Злата Ильченко вот уже два десятка сезонов играет дочь следователя Марии Шевцовой.

У привлекательной девушки нет никакого актерского образования: на съемочной площадке ей дает советы мама.

Недавно «золотая девочка» стала ходить на курсы, которая ведет сама Анна Ковальчук, чтобы получить хоть какие-то профессиональные навыки. Злата пока не определилась со своим будущим. Барышня пробует себя в конном спорте, музыке, а также в бизнесе.