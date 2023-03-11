Как выглядит девочка, озвучившая Машу в мультике «Маша и Медведь»: держитесь, чтобы не упасть

Первый и официальный голос Маши — Алина Кукушкина — попала в проект случайно. На кастинг девочку, не особо рассчитывая на успех, привели родители. Из множества претенденток режиссер Олег Кузовков выбрал именно ее и не прогадал: сегодня главную героиню «Маши и Медведя» невозможно представить без нее.

После успеха мультфильма Алине стали поступать предложения на озвучивание персонажей в других проектах. Так, ее голосом заговорила Агнес из «Гадкого я». Озвучить Агнес Алину попросили продюсеры Universal Pictures. Также ее можно услышать в мультфильмах «Жирафа», «Норм и Несокрушимые», в фильмах «Дом грез» и «Хочу как ты». В этом году можно увидеть еще одну ее работу — она озвучила принцессу Ашу в фэнтезийном музыкальном мультфильме Disney «Желание».

Популярность не помешала девочке закончить школу. Сейчас она учится на PR-специалиста, ездит на черном джипе и много путешествует. Впечатляющие внешние данные позволяют надеяться, что озвучиванием ее карьера не ограничится, поэтому когда-нибудь зрители не только услышат, но и увидят талантливую девушку на больших экранах.