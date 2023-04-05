Как выглядит Денис из «Марша Турецкого» спустя годы: модный и седой

Детектив Денис Грязнов из агентства «Глория» ведет дело, которое в свое время оказалось не под силу самому Турецкому — тандем Анатолия Журавлева и Александра Домогарова в эпизоде «Конец фильма» из продолжения легендарного сериала дал карьере артиста новый старт («Жмурки», «Казароза», «Дикари»).

Одним из последних на сегодняшний день проектов Анатолия стал сериал «Бывшие».

54-летнего актера можно узнать лишь по родинке на лбу. Мужчина в стильных очках, худи и дубленке в тон мало походит на прилежного, немного порывистого пай-мальчика и по совместительству детектива. От прически «отличника» — зачесанных набок волос — и типично офисного дресс-кода из рубашки и пиджака ничего не осталось.

На стоп-кадре на зрителя смотрит коротко стриженный, уверенный в себе мужчина. Седина и тяжелый проницательный взгляд добавляют облику брутальности и свидетельствуют о том, что артист Журавлев знает себе цену.