Как выглядит дедушка Бондаренко: теперь ясно, в кого актер такой красавец

Станислав Бондаренко — звезда сериалов и любимец зрительниц от школьного до пенсионного возраста. Один из главных красавцев российского кино наконец-то раскрыл тайну, кому он обязан своей привлекательной внешностью. На шоу Бориса Корчевникова он показал своего дедушку.

Дед Николай Лаврентьевич с детства был для будущего артиста и лучшим другом, и примером для подражания. Всю жизнь он работал, никогда не сидел без дела, а свободное время посвящал внуку — ходил с ним на природу. Станислав всегда старался быть похожим на любимого дедушку и до сих пор во всем берет с него пример.

Эта история растрогала зрителей, но еще больше их восхитила фотография Николая Лаврентьевича в молодости. Вот в кого Станислав Бондаренко вырос таким статным и красивым. Корчевников показал и свежее фото дедушки артиста: даже в преклонном возрасте он выглядит отлично.