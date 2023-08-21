Как выглядит бывшая жена охранника из «Универа»: словно слон и Моська

Андрей Свиридов стал известным благодаря ситкомам «Универ» и «СашаТаня». Колоритному актеру досталась роль охранника Гены, который всюду сопровождал олигарха-скандалиста Сильвестра Андреевича. Персонаж Свиридова не мог не впечатлить зрителей: двухметровый рост, низкий голос, громадная фигура.

На съемках «Универа» Андрей познакомился со своей будущей женой Апполинарией Бейлик. Пара «сыграла на контрасте»: на фоне гиганта Свиридова его миниатюрная супруга выглядела как маленькая девочка. Ситуацию не спасали даже ее огромные каблуки. Получилась своеобразная иллюстрация к басне «Слон и Моська».

Счастье супругов продлилось пять лет. В конце концов Андрей и Апполинария расстались, и этот развод сильно ударил по эмоциональному состоянию актера. Свиридов, будучи тонким и ранимым человеком, долго приходил в себя. Это был уже второй брак Андрея. В первый раз будущий актер женился еще в юности, но супруга ушла от него после того, как он завязал с баскетболом.