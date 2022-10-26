Как выглядит больная дочь Елены Воробей, которую заперли в интернате (фото)

Узнав о своей беременности, Елена Воробей, которой на тот момент было 36 лет, не пожелала ставить карьеру на паузу. Гастроли и плотный рабочий график привели к тому, что артистка родила дочь Софию раньше положенного срока. Звездная наследница росла болезненной и долгое время отставала в развитии от сверстников.

Воробей не оставила своего ребенка на произвол судьбы и сделала все возможное, чтобы поставить малышку на ноги. Вот только со временем ее отношения с Софией становились все хуже. Став подростком, звездная наследница затаила обиду на мать за то, что та не уделяет ей достаточно внимания. Дочери артистки казалось, что родительница, в отличие от друзей, совсем ее не понимает.

Тогда знаменитость перешла к кардинальным мерам и отправила Софию в интернат. По словам Воробей, она хотела, чтобы ее наследница, оставшись без семьи, осознала всю ее ценность. Стоит признать, что это помогло: в итоге родственницам удалось наладить свои отношения. Впереди же их ожидало немало испытаний: врачи диагностировали у Софии третью степень сколиоза, из-за чего ей пришлось пройти через серьезную операцию.

Сегодня звездной наследнице 19 лет, и она невероятно похожа на свою мать: те же светлые волосы, та же улыбка и взгляд. Добавим, что в прошлом году София окончила школу с золотой медалью и стала студенткой Военно-медицинской академии.