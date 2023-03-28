Как выглядит автор главных хитов с «Фабрики звезд»: вы будете ошарашены (фото)

Музыкальное шоу «Фабрика звезд» стало настоящим феноменом на отечественном телевидении. Несколько лет подряд проект выпускал талантливых артистов, чьи песни вся страна знала наизусть. При этом мало кто знает, кто был автором всех этих хитов.

Как оказалось, слова большинства композиций написала поэтесса Ирина Секачева. Например, она ответственна за «Шоколадного зайца» Пьера Нарцисса, «Кошку» Марии Ржевской, «Джагу-Джагу» Кати Лель и другие шлягеры второй «Фабрики».

Попала в проект Ирина благодаря сотрудничеству с продюсером Максом Фадеевым. Именно он пригласил ее в шоу, после чего Секачева стала одним из главных авторов песен в стране.

«Это было качество. Это была магическая магия. Есть песни, в которых есть магия, а есть песни, в которых нет. И песни с магией как раз и живут», — Ирина описывает свой опыт в YouTube-шоу «Фабрика с Яной Чу ».

Сегодня Секачева занимается дизайном. Она не пишет композиции по заказу, так как уверена, что песни — предмет искусства, а не бизнес. Музыку же она пишет в исключительных случаях, лишь когда артисты обращаются к ней напрямую.