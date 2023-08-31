Как выглядит актер, озвучивший всех в «Коте Леопольде»: удивитесь, когда узнаете

Мультфильм про дружелюбного кота Леопольда и двух хулиганистых мышей и сегодня пользуется огромным зрительским успехом. Создатели постарались на славу, сделав героев фактурными и запоминающимися. Но успеха бы не было, если бы не блестящая озвучка.

В первой серии все герои говорят голосом Андрея Миронова. Актера пригласили на озвучку и второго эпизода, но из-за болезни он не смог приехать в студию. В конечном итоге выбор создателей мультика пал на юмориста Геннадия Хазанова.

Во второй серии «Леопольд и золотая рыбка» все герои говорят его голосом: кот, мыши и даже рыбка. Трудно поверить, что всего один человек смог так виртуозно озвучить всех персонажей.

Этот эпизод является самым длинным во всей серии мультфильмов. Сюжет отсылает к «Сказке о рыбаке и рыбке». Но здесь зрителя ждет куда более радужный финал, чем в произведении Александра Пушкина. В конце звучит фраза, ставшая культовой. Кот говорит: «Ребята, давайте жить дружно!»