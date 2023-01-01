Как выглядели бы фильмы о «Гарри Поттере» в СССР: от взгляда на злодеев жуть берет

Фильмы о Гарри Поттере обрели не меньшую популярность, чем произведения Джоан Роулинг, по которым они были сняты. Нет сомнений в том, что эти картины войдут в историю всемирного кинематографа. А ведь что-то подобное, если представить, что писательница создала свои произведения чуточку раньше, могли снять и в Советском Союзе.

Портал Boom предложил свои варианты тех актеров, которые могли бы засветиться в серии отечественных проектов о мальчике, который выжил. От одного только взгляда на злодеев берет жуть.

Например, отдающую предпочтение розовым нарядам Долорес Амбридж вполне мог воплотить Олег Табаков. Гендерные различия в этом вопросе не имеют никакого значения: зрители помнят, как прекрасно режиссер и актер справился с ролью мисс Эндрю в фильме «Мэри Поппинс, до свидания».

В роли же Северуса Снейпа, который кажется отрицательным персонажем лишь на первый взгляд, вполне гармонично смотрелся бы Виктор Авилов. Внешне советский актер похож на своего иностранного коллегу Алана Рикмана, которому и выпала честь воплотить учителя зельеварения.