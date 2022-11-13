Как выглядела «живая Барби» до смены пола: это будет сниться вам в кошмарах

Бразилец Родриго Алвес прославился на весь мир как воплощение «живого Кена». Ради чудесных метаморфоз мужчина раскошелился по полной программе. Но в какой-то момент Алвес надоело пребывать в теле мужчины, и он стал женщиной по имени Джессика.

Родриго признавался, что с детства обожал играть в куклы. А еще с юных лет он любил наряжаться в женские наряды, чем смущал недоумевавших родственников.

Свою первую долгожданную пластическую операцию Родриго сделал в 26 лет. Затем вмешательства последовали одно за другим. Мужчина поменял форму носа, заполнил бицепсы филлерами, вколол в лицо ботокс и даже скорректировал челюсть. Но это не все, ведь список всех операций можно еще долго перечислять.

Позднее Родриго стал знаменитостью шоу и модных показов, его приглашали на интервью и телепередачи. Однако тяга к «совершенству» оказалась непреодолимой: чуть позднее модель удалил себе два ребра и перенес еще 11 разных операций.

А в 2019 года Родриго стал Джессикой. Новоявленная девушка сделала себе грудь и убрала ряд имплантов. Родриго-Джессика перенес за свою жизнь 74 операции, и, скорее всего, это далеко не предел.