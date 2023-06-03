Как выглядела женщина-шар до десятков жутких операций? Вы 100% влюбитесь

Мария Магдалена увеличила себе все, что только можно увеличить. В 21 год дочь священника задалась целью — стать фриком, после чего начала штурмовать кабинет пластического хирурга.

Брюнетка прошла через десятки жутких операций, в результате чего обзавелась большими губами, а также бюстом и пятой точкой огромного размера. Из-за гигантских округлых форм в Сети Магдалену называют женщиной-шаром, однако ее не волнует мнение посторонних.

Своим преображением Мария довольна, но это не мешает ей публиковать в социальных сетях свои архивные снимки. Один из таких кадров всполошил подписчиков Магдалены.

Увидев, какой знаменитость была до пластики, многие испытали неподдельный шок. Фолловеры не ожидали, что женщина-шар выглядела настолько привлекательно. Эффектная брюнетка с правильными чертами лица обладала идеальной фигурой. Интернет-пользователи не понимают, зачем Мария добровольно изуродовала себя, и призывают ее вернуться к прежнему образу.