Как выглядела дочь красавицы и чудовища: ее облик оказался не для слабонервных

Мало кто знает, что у героев известных сказок были настоящие прототипы. Так, сюжет «Красавицы и чудовища» основан на истории, которая произошла в XVI веке.

В это время в Испании жил один аристократ по имени Петрус Гонсалвус. Его тело и лицо были покрыты волосами. Сегодня мы знаем, что это называется гипертрихоз, но тогда подобное явление связывали с вмешательством нечистой силы.

К счастью для Гонсалвуса, он был тесно знаком с королем Генрихом II, который помог ему устроить личную жизнь. Избранницей «чудовища» стала обворожительная девушка Кэтрин. Но в их жизни все сложилось прозаично, а не сказочно: Петрус не превратился в красавца, а их дочь унаследовала его страшную болезнь. Когда она выросла, то превратилась в точную копию отца. Это стало для нее приговором, ведь во все времена женская красота ценилась и давала шанс на удачное замужество.

Эта история легла в основу сказки Шарля Перро, который превратил сюжет в чудесную историю со счастливым концом. Сказка экранизировалась множество раз, и до сих пор она обожаема во всем мире.