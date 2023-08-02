Как выглядел Киркоров до операции: с таким мамоном под венец идти стыдно

Филипп Киркоров всегда был маниакально одержим собственной внешностью. Ситуация дошла до того, что зимой этого года поп-король «пришил» себе пресс в кабинете хирурга. Но для этого у него были веские основания.

До операции по приобретению идеального пресса Филипп Бедросович не мог похвастаться красивым телом. Как-то Киркорова засняли во время отдыха на море. Звезда эстрады прогуливался в цветастых плавках, при этом его огромный живот не помещался в кадр.

Снимки артиста, застигнутого врасплох, удачно слили в Сеть. Пользователи засмеяли Киркорова и его необъятный мамон, который он так тщательно фотошопил в своих соцсетях. Впрочем, критика пошла Филиппу Бедросовичу на пользу. Нет, он не сел на диету и не приступил к изнурительным тренировкам. Артист обратился к хирургу, который приделал певцу эталонный пресс с кубиками.

Все это как раз к месту, учитывая слухи о якобы грядущей свадьбе поп-звезды и дизайнера Аники Керимовой. Их много раз видели вместе, а недавно парочка провела отпуск вдвоем. Теперь Киркорову будет не стыдно идти под венец с телом Аполлона, а несуразный мамон можно забыть как ночной кошмар.