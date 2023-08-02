Как выглядел Киркоров до операции: с таким мамоном под венец идти стыдно
Певец не просто так лег под нож хирурга.
Филипп Киркоров всегда был маниакально одержим собственной внешностью. Ситуация дошла до того, что зимой этого года поп-король «пришил» себе пресс в кабинете хирурга. Но для этого у него были веские основания.
До операции по приобретению идеального пресса Филипп Бедросович не мог похвастаться красивым телом. Как-то Киркорова засняли во время отдыха на море. Звезда эстрады прогуливался в цветастых плавках, при этом его огромный живот не помещался в кадр.
Снимки артиста, застигнутого врасплох, удачно слили в Сеть. Пользователи засмеяли Киркорова и его необъятный мамон, который он так тщательно фотошопил в своих соцсетях. Впрочем, критика пошла Филиппу Бедросовичу на пользу. Нет, он не сел на диету и не приступил к изнурительным тренировкам. Артист обратился к хирургу, который приделал певцу эталонный пресс с кубиками.
Все это как раз к месту, учитывая слухи о якобы грядущей свадьбе поп-звезды и дизайнера Аники Керимовой. Их много раз видели вместе, а недавно парочка провела отпуск вдвоем. Теперь Киркорову будет не стыдно идти под венец с телом Аполлона, а несуразный мамон можно забыть как ночной кошмар.