Как выглядел роскошный гроб мужа Пахмутовой: вырезан из настоящего дерева

Александра Пахмутова и Николай Добронравов прожили в браке почти 67 лет. На прощании с супругом композитор не могла сдержать слез. Но к организации церемонии скорбящая женщина подошла очень серьезно: один только гроб, в котором похоронили поэта, обошелся звезде в немалую сумму.

Двухдверный гроб из ясеня и сосны, покрытый лаком орехового цвета, даже со стороны выглядит роскошным. На его нижней части установлены деревянные ручки с бронзовыми креплениями, а по бокам идет изящная резьба явно ручной работы.

Такие изделия на рынке ритуальных услуг оцениваются в сотни тысяч рублей.

После отпевания в церкви, на котором присутствовали лишь самые близкие, гроб с телом поэта увезли для открытого прощания в концертный зал имени Чайковского. Похоронили Добронравова на Новодевичьем кладбище. Могила песенника осталась полностью покрыта цветами от близких и друзей.