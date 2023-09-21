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Как выглядел роскошный гроб мужа Пахмутовой: вырезан из настоящего дерева

21 сентября 2023 14:56
Как выглядел роскошный гроб мужа Пахмутовой: вырезан из настоящего дерева

Вдова не пожалела денег на похороны.

Александра Пахмутова и Николай Добронравов прожили в браке почти 67 лет. На прощании с супругом композитор не могла сдержать слез. Но к организации церемонии скорбящая женщина подошла очень серьезно: один только гроб, в котором похоронили поэта, обошелся звезде в немалую сумму.

Двухдверный гроб из ясеня и сосны, покрытый лаком орехового цвета, даже со стороны выглядит роскошным. На его нижней части установлены деревянные ручки с бронзовыми креплениями, а по бокам идет изящная резьба явно ручной работы.

Такие изделия на рынке ритуальных услуг оцениваются в сотни тысяч рублей.

После отпевания в церкви, на котором присутствовали лишь самые близкие, гроб с телом поэта увезли для открытого прощания в концертный зал имени Чайковского. Похоронили Добронравова на Новодевичьем кладбище. Могила песенника осталась полностью покрыта цветами от близких и друзей.

Как выглядел роскошный гроб мужа Пахмутовой: вырезан из настоящего дерева
Фото: Legion-Media, кадр из YouTube видео (2023)
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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