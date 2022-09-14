Как выглядел реальный султан Сулейман: ни одна женщина не влюбилась бы

Главный герой сериала «Великолепный век» — эмоциональный и решительный Сулейман — завоевал сердца поклонниц по всему миру. Мало кто из них не мечтал оказаться на месте любимой жены султана, на которую он смотрел с обожанием. Роль столь важного героя в проекте досталась известному турецкому актеру Халиту Эргенчу. Но вот внешность реального Сулеймана сильно отличалась от образа артиста, который его изображал.

Из истории известно, что большую часть жизни султан провел в походах — изнуряющие дорожные путешествия отразились на его внешнем виде. После долгого нахождения в седле он с трудом ходил по дворцу, переваливаясь с ноги на ногу. Сложностей при передвижении добавляла и полнота Сулеймана в сочетании с небольшим ростом — не выше 165 см.

В источниках указывались и отличительные особенности лица султана: желтые зубы, длинная шея и нос крючком, словно у орла. Такое описание рисовало образ не самого привлекательного мужчины, в которого вряд ли могли влюбиться столько женщин.