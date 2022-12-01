Как выглядел превративший себя в кота мужчина до татуировок и пластики: фото вызывают ком в горле

Деннис Авнер стал известен на весь мир как Человек-кот из-за ряда пластических операций, полностью изменивших его тело. В течение нескольких лет американец старательно переделывал себя в настоящего кота и даже установил специальные пластиковые импланты усов в свою верхнюю губу. Знаменитость часто становился героем шоу, где рассказывал о своей жизни, но никогда не показывал фотографии до перевоплощения.

Как оказалось, Деннис вырос в обычной американской семье, а его родители были коренными индейцами. Именно они дали ему прозвище Крадущийся кот, которое Авнер воспринял весьма дословно и при первой возможности начал перекраивать себя.

По словам пользователей Сети, по ранним снимкам Денниса невозможно предположить, что он и мужчина из шоу — это один и тот же человек. Из симпатичного и ухоженного американца за несколько лет он превратился в антропоморфного тигра, чей вид шокирует и удивляет людей по всему миру. При этом сам Деннис, судя по интервью, был доволен своим внешним видом, ведь это помогало ему привлекать внимание публики, которого он так ждал.

Однако модификации все равно не смогли сделать его по-настоящему счастливым. В возрасте 54 лет он покончил жизнь самоубийством. Как отмечали его близкие, он чувствовал себя весьма одиноким человеком и уставал от пристального внимания поклонников.