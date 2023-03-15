Как выглядел Ивашов, когда в него влюбилась Светличная: вы бы тоже не устояли (фото)

Актриса была рядом с возлюбленным до самой смерти.

Ради Владимира Ивашова режиссер «Баллады о солдате» Григорий Чухрай снял со съемок известного на тот момент Олега Стриженова, на счету у которого было несколько главных ролей («Мексиканец», «Сорок первый»).

Заменить громкого и талантливого дебютанта на 19-летного студента было очень рискованным шагом, но режиссер пошел на это и не прогадал. Простой солдат Алеша Скворцов, который едет проведать маму — проникновенную актерскую игру молодого и искреннего парня оценили и советские зрители, и члены жюри Международного кинофестиваля в Каннах.

Саму картину номинировали на «Оскар» за лучший сценарий. В американской прессе тогда писали, что неплохо бы отправить голливудских мэтров поучиться в советские театральные вузы, «раз там делают таких актеров из девятнадцатилетних юнцов».

Благодаря этому фильму Ивашов встретил любовь всей своей жизни. Из-за съемок он остался на второй год во ВГИКе, где познакомился со Светланой Светличной. Вместе они прожили 35 лет и прошли через множество испытаний.