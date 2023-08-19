Как вычислить гулящую женщину по методу Раневской: посмеетесь, когда узнаете

Легенда советского театра и кино Фаина Раневская обладала не только актерским талантом, но и блестящим чувством юмора. Звезда сказки «Золушка» никогда не стеснялась выражать свое мнение, даже если многим оно казалось неправильным и вызывающим.

Фаина Георгиевна выдавала остроту за остротой, особенно если речь шла о межполовых отношениях. Хоть артистка и не была замужем, мудрости в этом вопросе ей было не занимать.

Однажды Раневская сформулировала правило, как вычислить гулящую даму. По ее словам, если женщина идет с опущенной головой, то у нее есть любовник. Если же она идет с поднятой головой, то у нее тоже есть кто-то на стороне.

«Если у женщины есть голова, то у нее есть любовник», — заключила эксцентричная актриса.

Личная жизнь Фаины Георгиевны всегда складывалась неудачно. Раневская часто влюблялась, однако объекты ее желания не отвечали артистке взаимностью. По рассказам ее близких, у Раневской никогда не было серьезных длительных отношений.